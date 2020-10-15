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اقتصاد

اتحاد الصناعات: أزمة في ملابس موسم الشتاء بسبب الظروف الاقتصادية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، أن حجم مبيعات الملابس في موسم الشتاء القادم انخفض بنسبة تتراوح بين 40 الي 50 %  وذلك لعدة اسباب ياتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية الحالية والركود ودخول المدارس والجامعات وان الاسر المصرية لا تزال متأثرة نفسيا بفيروس كورورنا وهذا أدي الي أن بعض المصانع لم تعمل علي انتاج  ملابس موسم الشتاء من الاصل كما أن بعض المصانع خفضت انتاجها من انتاج الموسم الشتوي الي النصف.


 جاءت تلك التصريحات علي هامش افتتاح  فعاليات معرض " كايروفاشون اند تكس"  للتجار وأصحاب المحلات  والذي يقام تحت رعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات  ويقام بقاعة المؤتمرات  بمدينة نصر ولمدة 3 أيام حتي السبت القادم.

وبحضور الدكتور محمد الشريف  رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ورئيس مجموعة شركات بيراميدز الدولية  ويضم المعرض اضخم تشكيلة من ملابس الشتاء سواء كانت  ملابس رجالي (كاجوال - كلاسيك – بيتي و ملابس حريمي بانواعها  و ملابس داخلية  وملابس رياضية و ملابس تريكو و  جوارب  أحذية وشنط و أقمشة بانواعها و غزل ونسيج و ماكينات ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة. 

ويستقبل  المعرض جميع المتخصصين و مُصنعين الملابس الجاهزة وأصحاب العلامات التجارية و تجار الجملة وتجار التجزئة ومحلات الملابس بأنواعها ومصممي الأزياء و المصدرين والمستوردين والوكلاء والموزعون والمستثمرون  والغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري وسيكون فرصة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة لاحدث التصميمات الجديدة .

وأضاف محمد عبد السلام ان الغرفة تقدم كافة انواع المساندة للاعضاء لزيادة الانتاج ودعم القطاع وتوفير العمالة الفنية المدربة وان الغرفة تقوم بخطة  شاملة لتطوير القطاع بالتعاون  مع كافة الوزارات المعنية والبرامج والهيئات الدولية العاملة في مصر وستقوم ببدء تنفيذ تلك الخطة اعتبارا من الشهر القادم .
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