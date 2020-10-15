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رياضة

الحلم يتحقق.. 10 دقائق تفصل سيراميكا كليوباترا عن الصعود للدوري الممتاز

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:46 م
لاعبي سيراميكا كليوباترا
لاعبي سيراميكا كليوباترا
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مجدي سلامة
يتبقى 10 دقائق من مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين، والتي تجمع الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية، لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب في بداية الشوط الأول وسط استحواذ  من لاعبي سيراميكا كليوباترا وتناقلهم للكرة بشكل جيد، بينما يلعب جمهورية شبين بشكل مُتحفظ للغاية.

وفي الدقيقة 24 سقط أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء بضربة جزاء إلا أن الأخير أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب.

وفي بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا متواصلا من جانب لاعبي سيراميكا كليوباترا لإحراز الهدف الأول في اللقاء إلا أن تصديات حارس جمهورية شبين منعت ذلك.

و في منتصف الشوط الثاني قام هشام شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بعمل عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

ويتصدَّر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، برصيد 42 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثاني، ويحتاج كليوباترا إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل الرسمي إلى الدوري الممتاز.

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