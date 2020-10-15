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سيارات

هيونداي تطرح الوحش الجديد سنتافي 2021 بمواصفات أمريكية.. صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:01 م
سنتافي 2021
سنتافي 2021
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أماني نوار
كشفت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات عن طرازها الجديد سانتافي لعام 2021 بالمواصفات الأمريكية.


وتنطلق هيونداي سانتافي2021 بمواصفات السوق الأمريكي  بحجم أكبر مقارنة بمواصفاتها التي ظهرت بها في معرض جنيف، كما أن التصميم الخارجي للسيارة به بعض الاختلافات.

وتحتوي السيارة هيونداي سانتافي2021 على محرك سعة 2.5 لتر قياسي 4 سلندر بقوة قدرها 194 مع عزم دوران أقصى 247 نيوتن متر. 

ومن المفترض أن تطرح هيونداي  موديل سنتافي 2021 الجديدة كليا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع 2021.

يذكر أن شركة هيونداي الكورية من أعرق الشركات في مجال تصنيع السيارات وهي أيضا واحدة من شركات السيارات التي استثمرت بقوة و بجدية في تقنية السيارات الطائرة للحد من الزحام ومواكبة التطور التقني الذي وصلت الية صناعة السيارات الطائرة. 

وتنوي هيونداي طرح أول سيارة طائرة بحلول عام 2028 وقد صرح رئيس مشروع السيارات الطائرة لدي هيونداي، جايون شين قائلا ان شركة هيونداي تتوقع انفجارًا هائلا في الطلب على التنقل الهوائي داخل المدن هروبًا من الزحام.

تعاونت بالفعل شركة هيونداي الكورية مع شركة أوبر العالمية للنقل لتدريب طيارين لسيارات الأجرة الطائرة حتى تطبيق تقنيات التوجيه الذاتي بالكامل في 2035.
المواصفات الكاملة لسنتافي 2021 من هيونداي

هيونداي تكشف عن مواصفات سنتافي 2021 الجديدة

هيونداي سنتافي 2021 تنطلق بمواصفات السوق الأمريكي



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