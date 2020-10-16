نصائح وتعليمات لطلاب المعاهد الأزهرية قبل بداية العام الجديد 2020-2021

تستعد المعاهد الأزهرية، لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 2020-2021، بداية الأسبوع المقبل، وسط اجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.





ووجه قطاع المعاهد، مجموعة من الرسائل والتحذيرات للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.





ونبه قطاع المعاهد، على أولياء الأمور بالتذكير المستمر لاولادهم مع ادارة المعهد بالتعليمات الآتية والإلتزام بها حرصًا على صحة أولادنا

١- حضور التلاميذ في الموعد المحدد وهو الثامنة إلا ربع وليس قبل ذلك.

٢- ارتداء الكمامة والتأكيد على التلاميذ بعدم خلعها او تبديلها ولن يسمح بدخول التلميذ بدونها.

٣- إحضار التلميذ جميع أدواته الشخصية والتأكيد عليه بعدم استعارة أية أدوات من زملائه سواء أدوات مدرسية أو شخصية كزجاجة المياه والمناديل وغير ذلك.

٤- إحضار التلميذ صابونة خاصة به أو جل تعقيم يكون خاص به لإستخدامه الشخصي.

٥- الإلتزام بمواعيد الانصراف وعدم ترك التلميذ في المدرسة بعد موعد الانصراف الرسمي.

٦- متابعة التلميذ للبرامج التلفزيونية المخصصة له.

٧- عدم ملامسة التلميذ للسلم أثناء الصعود او النزول.

٨- إذا حضر ولي الأمر إلى المدرسة لأي سبب يلتزم بارتداء الكمامة ويحضر القلم الخاص به للتوقيع في سجل أولياء الامور عند البوابة ومعه البطاقة الشخصية.

٩- متابعة صفحة المعهد للإطلاع علي كل جديد.

١٠- مراعاة المسافات بين التلاميذ في أثناء الطابور والصعود إلي الفصل

١١- عدم التعامل بين التلاميذ بالمصافحة أو الأحضان

١٢- حضور التلميذ إلي المعهد بالزى المخصص

١٣- مصلحة التلميذ تهم المعهد قبل ولي الامر فيجب علي ولي الامر توعية ابنه لدور المعهد