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رياضة

من غرف الملابس.. هتاف لاعبي كليوباترا للنائب أبو العينين بعد الصعود لـ الممتاز|فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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عمر سلامة
احتفل لاعبو سيراميكا كليوباترا بالصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي بعد التعادل مع جمهورية شبين وتصدر المجموعة من أول أسبوع في الدوري.

واحتفل اللاعبون داخل ملعب المباراة بعد الصعود رسميا على أغان بثها استاد السويس.

واستمرت هذه الإحتفالات حتى دخول اللاعبين غرفة الملابس بصحبة النائب محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة النادي.

وردد اللاعبون داخل غرف الملابس عدة هتافات منها:"إشهدو يا عالم إشهدوا يا ناس فريق سيراميكا طل الممتاز، وهتف باقي اللاعبين لرئيس النادي لما له من دور كبير مع اللاعبين".

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وتعد هي المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب في بداية الشوط الأول وسط استحواذ  من لاعبي سيراميكا كليوباترا وتناقلهم للكرة بشكل جيد، بينما يلعب جمهورية شبين بشكل مُتحفظ للغاية.


وفي الدقيقة 24 سقط أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء بضربة جزاء إلا أن الأخير أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب.

وفي بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا متواصلا من جانب لاعبي سيراميكا كليوباترا لإحراز الهدف الأول في اللقاء إلا أن تصديات حارس جمهورية شبين منعت ذلك.

وفي منتصف الشوط الثاني قام هشام شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بعمل عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

وفي نهاية اللقاء قام لاعبو سيراميكا كليوباترا بتناقل الكرات داخل وسط الملعب بعد الإطمئنان على تحقيق الصعود الرسمي إلى الدوري المصري الممتاز.
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