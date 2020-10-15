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حوادث

نيابة بني مزار تخلي سبيل مزارع يدير ورشة لتصنيع السلاح بمنزله بكفالة مالية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:51 م
اخلاء سبيل مزارع
اخلاء سبيل مزارع
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ايمن رياض
قرر المحامي العام لنيابات شمال المنيا إخلاء سبيل مزارع بكفالة مالية 5 آلاف جنيه علي ذمة القضية لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع السلاح داخل منزله. 




ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز بني مزار برئاسة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز وبإشراف العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال من إلقاء القبض علي فلاح يدعي  س.ع 44 سنة مقيم بقرية الجرنوس التابعة لدائرة المركز لإدارته ورشة لتصنيع السلاح داخل منزله.

 
وبتفتيش مسكنه عثر على 2 فرد خرطوش وبندقية آلية وأدوات تصنيع السلاح، وتم تحريز المضوطات ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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