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فن

بشكر ربنا إني وقفت مع عظماء التمثيل .. هالة صدقي تستعيد ذكرياتها مع الراحل محمود ياسين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
استعادت  الفنانة  هاله صدقي ذكرياتها مع الراحل  محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام

ونشرت هالة  صورة لها برفقة الفنان الراحل من احدي الافلام  وعلقت  قائلة: لغايه دلوقتي لسه محتفظه بالفستان ده ، بشكر ربنا اني في مشواري الفني وقفت مع عظماء التمثيل ، الله يرحمه
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وغيب الموت أمس الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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