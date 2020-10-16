بابا فاسيليو: قبلت التحدي في وادي دجلة رغم صعوبة المهمة.. وعبد المنصف نموذج يحتذى به

قال نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إنه خاض تجربة مميزة في صفوف نادي وادي دجلة في الوقت الجاري.





وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " قبلت التحدي في وادي دجلة رغم صعوبة المهمة وكنت علي ثقة من النجاح".





وأوضح: "التحدي كان كبير ولكن كنت قادر على ذلك التحدي ووفقت في استمرار الفريق الدجولاي في الدوري الممتاز".





وأكد " بابافاسيليو" : " محمد عبد المنصف نموذج يحتذى به وله دور كبير في نجاح الفريق، صاحب خبرة كبيرة ويحقق فارق كبير مع الفريق".



