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رياضة

بابا فاسيليو: قبلت التحدي في وادي دجلة رغم صعوبة المهمة.. وعبد المنصف نموذج يحتذى به

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
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محمد رشاد
قال نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إنه خاض تجربة مميزة في صفوف نادي وادي دجلة في الوقت الجاري.

وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " قبلت التحدي في وادي دجلة رغم صعوبة المهمة وكنت علي ثقة من النجاح".

وأوضح: "التحدي كان كبير ولكن كنت قادر على ذلك التحدي ووفقت في استمرار الفريق الدجولاي في الدوري الممتاز".

وأكد " بابافاسيليو" : " محمد عبد المنصف نموذج يحتذى به وله دور كبير في نجاح الفريق، صاحب خبرة كبيرة ويحقق فارق كبير مع الفريق".

واضاف " بابافاسيليو": "تم إبلاغي بإحتمالية رحيل اللاعب احمد بيكهام إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل ، درسنا الأمور بشكل جيد من أجل تعويض رحيل بيكهام للأهلي حال إتمام الصفقة".
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