سحر عبد الحق: نسعى لتحسين صورة الكرة النسائية وتطويرها

شهدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم الاجتماع التمهيدي لانطلاق الدورة التنشيطية الأولى لدوري المدارس المقرر لها الجمعة في حضور الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وعبد اللطيف امام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وشعبان بسطاوي المشرف علي الدورة وشريف عبد العزيز مسئول الإعاشة والوفود المشاركة في الدورة من 14 محافظة .





وقالت عبد الحق إنها تسعي بكل جهدها لتحسين صورة الكرة النسائية وتطويرها بطريقه علمية مشيره إلي أن ملف الكرة النسائية كان مهمل تماما ولا يوجد أي اهتمام بالدوري أو اللاعبات والمحكمات وأنها قامت بفتح جميع الملفات للنهوض مستوي اللعبة في جميع عناصرها مدربات ولاعبات ومحكمات، وتم تنظيم العديد من الدورات التدريبيه لجميع العناصر.









وأضافت، أنها سعيده بالتعاون مع الدكتورة إيمان لاهتمامها بالرياضة النسائية خاصة كرة القدم وأن هذه الدورة احتاجت جهودا كبيرة علي مدار عام كامل من أجل تنظيمها تمهيدا لإقامة دوري المدارس ومنح اللاعبات المشاركات الحافز الرياضي بالإضافة إلي متابعة الجهاز الفني لمنتخب مصر وضم أفضل العناصر كما سيتم التنسيق مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد لاقامة دورات للمحكمات واللاعبات وللمدربات من أجل التدريب بشكل جيد وعلمي .





وأشادت الدكتورة ايمان حسن بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الكرة متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق صاحبة افكرة إقامة دوري المدارس وأن هناك عمل وجهد كبير من أجل إضافة جيدة للكرة النسائية من خلال دورات رسمية وغير رسمية وأن هذه الدورة هي أول لقاء للفتيات وجاري إقامة دورات أكثر بالتعاون مع سحر عبد الحق خاصة بعدما تقرر منح الحافز الرياضي لطالبات المدارس المشاركات في الدوري.









وقالت إن السنة الحالية سيتم إقامة دورتين كل دورة تضم 14 محافظة علي أن يتم عمل دوري رسمي للمدارس.





وتنطلق فعاليات الدورة التنشيطية الأولي لكرة القدم النسائية لدوري المدارس الجمعة وتستمر حتي يوم السبت 17 اكتوبر بمشاركة 14 فريقا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وبني سويف والمنيا بمشاركة 98 لاعبة من طالبات الشهادة الإعدادية.



