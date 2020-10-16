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مرأة

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:29 ص
تقوية المناعة
تقوية المناعة
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حياة عبد العزيز
يهتم الكثير من الأشخاص بتناول الأطعمة الصحية التي تعمل على تقوية المناعة، وليس عليك شراء منتجات غذائية غريبة للقيام بذلك، فقط استخدم المواد الغذائية المتوفرة بالفعل في مطبخك للبقاء بصحة جيدة ، بشرط أن تقوم بإقرانها بشكل صحيح.

كشف بحث جديد وفقا لموقع timesofindia يعتبر السمن مصدرًا غنيًا لأنواع مختلفة من الفيتامينات والأحماض الدهنية، غني بفيتامين A و E و D، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين K الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في العظام.

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يساعد السمن على تعزيز المناعة والحفاظ على عدم التوازن الهرموني، كما يمكن أن تساعد في إزالة السموم من جسمك، إلى جانب ذلك  يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وشعرك وأظافرك، ومن المعروف أيضًا أنها معززات مزاجية ممتازة وتساعدك على التغلب على مشكلة فقر الدم.

ونصح الأطباء بتناول  ملعقة كبيرة من السمن بعد الغداء لتحقيق أقصى فائدة صحية.

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