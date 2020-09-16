AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:32 م
بديل السمن البلدي
بديل السمن البلدي
Advertisements
نهى هجرس
تفضل العديد من السيدات استخدام السمن البلدي في الطعام لإضافتها نكهه قوية ولذيذة إلى الطعام، ولكن الكثير من السيدات تحتار بشكل كبير عند نفاذ السمن البلدي في المطبخ.

ونقدم لكِ طريقة عمل بديل لبسمن البلدي بمكونات في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات
1 كوب قشطة بلدي 
1 لتر زيت عباد الشمس


طريقة تحضير بديل السمنة البلدي
* يضرب في الخلاط الزيت مع القشطة

* يوضع الخليط على النار ويقلب على نار هادئة حتى تقدح

* تترك لتهدأ ثم تصفى السمنة من المورتا

* تحفظ في برطمان نظيف جاف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مغذية ولذيذة... طريقة مختلفة لعمل مكرونة بالخضار.. فيديو

طريقة عمل أرز معمر بأسهل الخطوات.. فيديو

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة .. أشهر الأنواع بمذاق المحلات.. صور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل القرص الطرية

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بيض بالطعمية.. فيديو

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

مش مسامحة ليوم الدين.. الوصية الأخيرة للبلوجر آثار عبد الرؤوف قبل وفاتها بالسرطان

الصحة: تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

انت مجنون.. مرتضى منصور يوجه رسالة للهارب محمد علي | شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف

ليجن موف.. دومنيك حوراني تستعرض جمالها على إنستجرام