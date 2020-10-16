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محافظات

لجنة التنمية المحلية تواصل دفع رسوم التصالح ضمن مبادرة حياه كريمة بمطروح

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن المهندس حسين السنينى المنسق العام لمبادرة حياه كريمة   بمطروح عن قيام لجنة وزارة التنمية المحلية بالمرور على  عدد من القرى والتجمعات بمدن المحافظة المختلفة. 

   واضاف ان لجنة وزارة التنمية المحلية  عقدت ثلاثة  لقاءات   مع اهالي  قرى سيدى شبيب وزاوية العوامة وفوكة   بمدينة الضبعة  بحضور أعضاء اللجنة ومسئولى الجهات المعنية بالمحافظة  وعدد كبير من المواطنين ، وذلك للوقوف هلى اهم مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتم الاتفاق  علي تقديم مساعدة للاهالي الغير قادرين علي سداد قيمة رسوم التصالح ، وذلك بالتعاون  بين محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية  ومؤسستى حياة كريمه وصناع الخير في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء  تنفيذ إجراءات التصالح في  عدد من مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية .


واشار حسين السنيني إلى انه تم  الاتفاق بان تكون الأولوية  للمستفيدين  من قانون  التصالح هما المستفيدين من تكافل وكرامه مع دعوة جميع المواطنين وتحفيزهم على الاسراع فى تقنين اوضاعهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لهم.

واكد متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  لاعمال اللجنة والتوجية بازالة كافة العقبات لتحقيق الهدف منها مع اعلام المواطنين لضمان تحقيق الهدف منها والوصول للمستحقين  مضيفا الي تواصل لجنة التنمية المحلية أعمالها في لقاء مواطنى قري حياة كريمة بمدن محافظة مطروح  لتيسير إجراءات التصالح  للمواطنين الاكثر احتياجا والمساهمة في سداد رسوم التصالح على بعض مخالفات البناء خلال المدة المقررة   والتى تنتهى  في اخر أكتوبر الجارى.

لجنة التنمية المحلية تواصل دفع رسوم التصالح ضمن مبادرة حياه كريمة بمطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل دفع رسوم التصالح ضمن مبادرة حياه كريمة بمطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل دفع رسوم التصالح ضمن مبادرة حياه كريمة بمطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل دفع رسوم التصالح ضمن مبادرة حياه كريمة بمطروح
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