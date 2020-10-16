أستاذ صحة نفسية: الأجيال الجديدة تفتقر معاني الانتماء للوطن.. فيديو

قال الدكتور محمد هاني ، استاذ الصحة النفسية وتعديل السلوك ، تعقيبا على تخصيص مديرية التعليم بالقاهرة ، الحصة الأولى غدا للحديث عن "حرب أكتوبر" ، إنه من الضروري الحديث عن بطولات الجيش المصري للأطفال ، حتى تصل لهم فكرة أهمية الوطن ، موضحا أن الأجيال الجديدة تفتقر معاني الانتماء للوطن .





وأضاف الدكتور محمد هاني ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الدولة المصرية تسعى لخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية وقادر على نجاح الأمة ، لافتا إلى أن تلك الحصة ستكون درس في الانتماء .





وعقدت لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: "حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب"، بحضور مقرر اللجنة الدكتور جمال زهران، وبمشاركة كل من: النائب البرلماني ووزير الخارجية الأسبق: محمد العرابي الذي تحدث عن "البعد السياسي والدبلوماسي لحرب أكتوبر"، واللواء أ.ح طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والذي تحدث حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر والاتجاهات الحديثة في الحروب"، وأدارت الندوة: الدكتورة هدي رؤوف - أستاذ العلوم السياسية، وقد روعي تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة بهدف الوقاية من فيروس كورونا.





بدأت الندوة بكلمة السفير محمد العرابي، متحدثًا عن "البعد السياسي والدبلوماسي لحرب أكتوبر"، وقال إن حرب أكتوبر كانت ملحمة تاريخية، وتعد أبرز أحداث القرن الماضي، وأن نصر أكتوبر 1973 كان ملحمة عسكرية وسياسية، فقد تم قهر أحد أهم المفاهيم السياسية المعروفة بفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية واحتلال الأراضي.



