AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ صحة نفسية: الأجيال الجديدة تفتقر معاني الانتماء للوطن.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور محمد هاني ، استاذ الصحة النفسية وتعديل السلوك ، تعقيبا على تخصيص مديرية التعليم بالقاهرة ، الحصة الأولى غدا للحديث عن "حرب أكتوبر" ، إنه من الضروري الحديث عن بطولات الجيش المصري للأطفال ، حتى تصل لهم فكرة أهمية الوطن ، موضحا أن الأجيال الجديدة تفتقر معاني الانتماء للوطن .

وأضاف الدكتور محمد هاني ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الدولة المصرية تسعى لخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية وقادر على نجاح الأمة ، لافتا إلى أن تلك الحصة ستكون درس في الانتماء .

وعقدت لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: "حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب"، بحضور مقرر اللجنة الدكتور جمال زهران، وبمشاركة كل من: النائب البرلماني ووزير الخارجية الأسبق: محمد العرابي الذي تحدث عن "البعد السياسي والدبلوماسي لحرب أكتوبر"، واللواء أ.ح طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والذي تحدث حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر والاتجاهات الحديثة في الحروب"، وأدارت الندوة: الدكتورة هدي رؤوف - أستاذ العلوم السياسية، وقد روعي تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

بدأت الندوة بكلمة السفير محمد العرابي، متحدثًا عن "البعد السياسي والدبلوماسي لحرب أكتوبر"، وقال إن حرب أكتوبر كانت ملحمة تاريخية، وتعد أبرز أحداث القرن الماضي، وأن نصر أكتوبر 1973 كان ملحمة عسكرية وسياسية، فقد تم قهر أحد أهم المفاهيم السياسية المعروفة بفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية واحتلال الأراضي.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الغباري: جميع الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية طبقت في نصر أكتوبر.. فيديو

محاضرة حول انتصارات حرب أكتوبر بثقافة القليوبية

على أغنية تسلم الأيادي.. مصطفى كامل يشعل حماس آلاف المواطنين بالشرقية

بالأعلى للثقافة.. سياسيون يناقشون حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب

دبلوماسي: الجيش المصري قاعدة المثلث.. وحرب أكتوبر لم تكشف عن جعبتها

"نحو مبادرات لتنمية العادات القرائية".. محاضرة بالأعلى للثقافة

ترشيحاتنا

اشتري آيفون 8 بلس بـ 5600 جنيه فقط.. عرض الجمعة

لأول مرة.. الدمرداش يكشف سر مكالمة "مبارك".. كانت منتصف الليل واستغرقت 35 دقيقة

على 3 مراحل.. خطة رفع سن المعاش بقانون التأمينات الجديد

بإطلالة كاجوال.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

متهم بالفساد أخفى الأموال في خزنة تحت الأرض بالسعودية.. فيديو

الوزراء: تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات غير حقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق غير تقليدية لعمل المشبك.. أبرزها الشامي

مكياج صاخب وملابس أنيقة.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور

تمارين رياضية سهلة لإصلاح مشاكل الظهر