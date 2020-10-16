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أخبار العالم

تشكيل عصابة إجرامية.. النيابة الفرنسية توجه تهمة لساركوزي في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:51 م
ساركوزي والقذافي
ساركوزي والقذافي
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أحمد محرم
أفادت وكالة لاصحافة الفرنسية بأن سلطات الادعاء الفرنسية وجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.


وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد رفضت في 24 سبتمبر الماضي معظم الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومقربون منه، وتطعن بالتحقيق في شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007.

وكان ساركوزي ومقربون منه لجأوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل 8 سنوات في هذا الملف المتشعب.

وقال جان مارك ديلاس أحد محامي رجل الأعمال ألكسندر جوهري المتهم منذ يناير في إطار هذه القضية: "رفض كل الالتماسات مثير للقلق، ما يعني أن المحامين دائما على خطأ والنيابة العامة دائما على حق".

في المقابل، رحب فنسان برينجارث محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية بالقرار، وقال: "أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة".

وبدأ التحقيق في القضية بعدما نشر موقع "ميديابارت" في 2012 وثيقة تقول إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.
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