نبيه وصلاح وجلال أبرز المرشحين لخلافة مرازيق فى البنك الأهلي.. ورئيس النادى: أصر على الرحيل

علق اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي والصاعد حديثا للدورى الممتاز علي تقديم المدير الفنى لاستقالته عقب الصعود "بأنه أصر علي الرحيل رغم تمسك الجميع به ".





وأشار "نصار " على أن المدير الفنى أكد إصراره علي تقديم الاستقالة والاكتفاء بتحقيق حلم الصعود للممتاز لأول مرة بتاريخ البنك الأهلي من خلال بوابة مجموعة الصعيد.





واختتم رئيس النادي حديثه بأن هناك علي طاولة مجلس الإدارة قائمة بأسماء مدربين وسيتم دراسة جميع الإسماء لاختيار المدير الفنى للفريق.





وعلم "صدى البلد " ببعض الأسماء المرشحة لقيادة فريق البنك الأهلي بالممتاز خلفا لعيد مرازيق وهم ،أسامة نبيه ،ومحمد صلاح ،وخالد جلال.



