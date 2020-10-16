توفير فرص تعليمية لأيتام سيناء من خلال مبادرة فاعل خير



وأعلن المحافظ، أثناء لقائه بأطفال دار رعاية الأيتام بالعريش (فى اطار مبادرة فاعل خير للأيتام) أنه حريص على توفير احتياجاتهم وتيسير الخدمات المطلوبة .



وأشار المحافظ إلى الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 وما حققه الجيش المصرى من وأشار المحافظ إلى الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 وما حققه الجيش المصرى من انتصارات ، ودوره حاليا فى اطار التنمية الشاملة انطلاقا من مفهوم يد تبنى ويد تحمل السلاح.



وهنأ المحافظ، الأطفال اليتامى بهذه الذكرى العطرة .. معربا عن أمله فى تحقيق مستقبل واعد لهم ومساعدتهم على آداء دورا فاعلا فى المجتمع ، وأن يكونوا أفرادا صالحين فى خدمة الوطن .



وأعلن المحافظ، عن تخصيص سيارة لنقل واصطحاب الأطفال اليتامى لقضاء يوم ترفيهى بأحد المرافق السياحية على شاطىء البحر بالعريش ( هابى فاميلى ) .



رافق الأطفال اليتامى فى لقاء المحافظ كل من المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش وانتصار عطية السيد مديرة الجمعية والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم .. الى جانب المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابقة وصاحبة مبادرة فاعل خير للأيتام .

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رافق الأطفال اليتامى فى لقاء المحافظ كل من المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش وانتصار عطية السيد مديرة الجمعية والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم .. الى جانب المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابقة وصاحبة مبادرة فاعل خير للأيتام .اقرأ ايضا: