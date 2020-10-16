AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توفير فرص تعليمية لأيتام سيناء من خلال مبادرة فاعل خير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:39 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة برعاية الأيتام وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الأنشطة الترفيهية لهم. 

وأعلن المحافظ، أثناء لقائه بأطفال دار رعاية الأيتام بالعريش (فى اطار مبادرة فاعل خير للأيتام) أنه حريص على توفير احتياجاتهم وتيسير الخدمات المطلوبة . 

وأشار المحافظ إلى الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 وما حققه الجيش المصرى من انتصارات ، ودوره حاليا فى اطار التنمية الشاملة انطلاقا من مفهوم يد تبنى ويد تحمل السلاح. 

وهنأ المحافظ، الأطفال اليتامى بهذه الذكرى العطرة .. معربا عن أمله فى تحقيق مستقبل واعد لهم ومساعدتهم على آداء دورا فاعلا فى المجتمع ، وأن يكونوا أفرادا صالحين فى خدمة الوطن .

وأعلن المحافظ، عن تخصيص سيارة لنقل واصطحاب الأطفال اليتامى لقضاء يوم ترفيهى بأحد المرافق السياحية على شاطىء البحر بالعريش ( هابى فاميلى ) . 

رافق الأطفال اليتامى فى لقاء المحافظ كل من المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش وانتصار عطية السيد مديرة الجمعية والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم .. الى جانب المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابقة وصاحبة مبادرة فاعل خير للأيتام .
اقرأ ايضا:
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء

 

توفير فرص تعليمية لأيتام سيناء من خلال مبادرة فاعل خير
توفير فرص تعليمية لأيتام سيناء من خلال مبادرة فاعل خير
توفير فرص تعليمية لأيتام سيناء من خلال مبادرة فاعل خير
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنشطة ومسابقات رياضية أون لاين بين تلاميذ المدارس في شمال سيناء

ترشيحاتنا

إعلامية: الكويت ستسلم مصر 37 إخوانيا هاربا

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات

تفاصيل محزنة.. أمريكية تغتصب ابنها البالغ من العمر 12 عاما

ستاد القاهرة يقترب من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

متهم بالفساد أخفى الأموال في خزنة تحت الأرض بالسعودية.. فيديو

أخبار الرياضة.. كهربا خارج موقعة الوداد.. كاف يستقر على حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والتعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات