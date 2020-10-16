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حوادث

بينهم فتاة.. تفاصيل مصرع 6 تجار مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالدقهلية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:28 م
تفاصيل مصرع ٦ تجار
تفاصيل مصرع ٦ تجار مخدرات
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همت الحسينى
لقى ٦ مسجلين خطر ومطلوبين أمنيا مصرعهم بينهم فتاة، خلال تبادل إطلاق أعيرة نارية مع الشرطه خلال الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن على مركز المنزلة  بمحافظة الدقهلية ، لضبط الخارجين على القانون والهارببن.

وردت معلومات سرية لقيادات امن الدقهلية تفيد باختباء،عدد من المسجلين خطر والمطلوبين أمنيا فى نطاق مركز المنزلة .

تم إعداد حملة أمنية مكبرة لضبطهم إلا أنه عند اقتراب القوات من أماكن اختباء العناصر الخطره وشهورهم بهم قاموا بإطلاق وابل من النيران علي قوات الأمن فقامت القوات بالرد عليهم.

وأسفرت المواجهة بين المسجلين خطر وقوات الأمن عن مقتل ٦ أشخاص بينهم فتاة تعمل معهم ويرأسهم مصطفى .ا.م احد اشهر مروجى المخدرات والذى لقى مصرعه أيضا.

وتبين انهم مسجلين خطر ومطلوبين على ذمة عدد من القضايا منها قتل وشروع فى قتل وسرقة بالإكراه وحمل أسلحة بدون ترخيص كما اشتهروا داخل نطاق المركز بإثارة الرعب والبلطجه بين الأهالى.

وتم التحفظ على الجثث والأسلحه التى بحوزتهم تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.
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