شاهد..«عبد الرحمن» شبيه إسماعيل ياسين يقلد أشهر مونولوجاته

قلد الفنان المسرحي عبد الرحمن أبو ليلة النجم القدير إسماعيل ياسين في أدائه لمولوجين من أشهر مونولوجاته، وهما « صاحب السعادة» و« ميمي وفيفي».
وأوضح « عبد الرحمن» خلال ندوة في «صدى البلد» أنه اكتشف الشبه بينه وبين الفنان الراحل من التعليقات المتكررة للناس، وعندما رأى أخته الصغيرة تقلد الفنان كثيرًا وبدون أي مكياج قرر أن يقلد الفنان الراحل فارتدي بدلة جده، وأرجع شعره للخلف فقط.
وأضاف أن بدايته الفنية كانت في مسرح الجامعة، لكن معرفة الجمهور به منذ سنة عندما قلد الفنان القدير بمونولوج « عاوز أروح»، مشيرًا إلى أنه رغم دراسته للحقوق يريد أن يصبح فنانًا مسرحيًا مشهورًا يؤدي أدوارًا فنية متنوعة ولا يقتصر فقط على تقليد الذي يحبه إسماعيل ياسين.
جدير بالذكر أن مونولج صاحب السعادة غناء وتلحين إسماعيل ياسين، وتأليف أبو السعود الأبياري، ومن فيلم « آخر كدبة»، وكان من كلماته: « كلنا عاوزين سعادة .. بس ايه هي السعادة .. ولا ايه معنى السعادة .. قوللي يا صاحب السعادة .. قوللي .. قوللي..».
أما مونولوج ميمي وفيفي فهو من ألحان عزت الجاهلي، وتأليف أبو السعود الأبياري، وكانت بدايته: « ميمي وفيفي وزوز وشوشو .. أنا هتتجن من دي أسامي .. جوه في قلبي يا أخواتي حوشوا نارًا وحريقة وفلل حامي..».