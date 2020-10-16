عشان أطفالك.. طريقة عمل كب كيك البطاطس

تعد البطاطس من الأطعمة المفضلة للكثير منا، وتفضل العديد من الأمهات تضمينها ضمن وجبات الأطفال للحصول على قيمتها الغذائية.
مقادير كاب كيك البطاطس
2 كوب بطاطس مسلوقة ومهروسة باردة
2 بيضة
1 كوب شيدر مبشورة
بصل أخضر مفروم
5 شريحة بسطرمة
ملح وفلفل
سبراي زيت
اقرأ ايضًا | عشاء خفيف.. طريقة عمل بان كيك البطاطس
طريقة تحضير كاب كيك البطاطس:
* يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود والبصل الأخضر والبقدونس المفروم حسب الرغبة.
* تضاف شرائح البسطرمة والجبنة والبطاطس المسلوقة المهروسة.
* يوضع ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ويرش بالزيت.
* يوزع خليط كب كيك البطاطس في ورق الكب كيك.
* يضاف على الوجه المزيد من الجبنة المبشورة.
* يوضع في الفرن فى درجة حرارة 180 لمدة حوالي 10 دقائق أو حتى تمام النضج.