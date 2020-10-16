عشان أطفالك.. طريقة عمل كب كيك البطاطس

تعد البطاطس من الأطعمة المفضلة للكثير منا، وتفضل العديد من الأمهات تضمينها ضمن وجبات الأطفال للحصول على قيمتها الغذائية.





مقادير كاب كيك البطاطس

2 كوب بطاطس مسلوقة ومهروسة باردة

2 بيضة

1 كوب شيدر مبشورة

بصل أخضر مفروم

5 شريحة بسطرمة

ملح وفلفل

سبراي زيت









طريقة تحضير كاب كيك البطاطس:

* يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود والبصل الأخضر والبقدونس المفروم حسب الرغبة.





* تضاف شرائح البسطرمة والجبنة والبطاطس المسلوقة المهروسة.





* يوضع ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ويرش بالزيت.





* يوزع خليط كب كيك البطاطس في ورق الكب كيك.





* يضاف على الوجه المزيد من الجبنة المبشورة.





* يوضع في الفرن فى درجة حرارة 180 لمدة حوالي 10 دقائق أو حتى تمام النضج.







