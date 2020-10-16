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مرأة

عشان أطفالك.. طريقة عمل كب كيك البطاطس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:31 م
كب كيك
كب كيك
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نهى هجرس
تعد البطاطس من الأطعمة المفضلة للكثير منا، وتفضل العديد من الأمهات تضمينها ضمن وجبات الأطفال للحصول على قيمتها الغذائية.

مقادير كاب كيك البطاطس
2 كوب بطاطس  مسلوقة ومهروسة باردة  
2 بيضة 
1 كوب شيدر مبشورة
 بصل أخضر مفروم 
5 شريحة بسطرمة 
ملح وفلفل 
سبراي زيت 


طريقة تحضير كاب كيك البطاطس:
* يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود والبصل الأخضر والبقدونس المفروم حسب الرغبة.

* تضاف شرائح البسطرمة والجبنة والبطاطس المسلوقة المهروسة.

* يوضع ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ويرش بالزيت.

* يوزع خليط كب كيك البطاطس في ورق الكب كيك.

* يضاف على الوجه المزيد من الجبنة المبشورة.

* يوضع في الفرن فى درجة حرارة 180 لمدة حوالي 10 دقائق أو حتى تمام النضج.


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