AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علي وآدم.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:05 م
اصالة - طارق العريان
اصالة - طارق العريان
Advertisements
سعيد فراج
نشر المخرج طارق العريان، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع نجليه -من مُطلقته الفنانة السورية أصالة- «علي وآدم»، في أول رد له على انتقاد ابن الأخيرة (خالد الذهبي) له، بسبب عدم سؤاله عن طفليه بعد انفصاله عن «أصالة». 

وعلق طارق العريان، على صورته مع نجليه قائلًا: «ألمع الألوان في حياتي علي وآدم»، ليقوم خالد الذهبي، بالرد عليه في التعليقات، قائلًا: «شكرًا لك على الوقت». 

يأتي ذلك بعدما هاجم خالد الذهبي ابن الفنانة أصاله، المخرج طارق العريان، طليقها، وذلك لعدم اهتمامه بتوءميه من اصالة.

ونشر صورة مع اصالة واخويه التوءم وعلق موجها كلامه لطارق العريان: «أخبرنى. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلًا حقيقيًا ". أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل. لذا أسدي لي هذه الخدمة وأعدِ جدّتها لي .. وتابع حديثه قائلا: "شيء آخر ، املأ الفراغ من أجلي بسرعة كبيرة». 

وكانت أصالة أعلنت قرار انفصالها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي".

يذكر أن احدث ألبومات أصالة الفنية، "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "جابوا سيرته"، و"نكتة بايخة"، و"حيطة سد"، و"مبقاش سر" وغيرها.

View this post on Instagram

The brightest colours in my life Aly&Adam

A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial) on

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

ما علاقة حبيبة طارق العريان بحذف أصالة صورها وأعمالها الفنية من انستجرام

ابن أصالة يهاجم طارق العريان بشراسة لعدم اهتمامه بولديه.. شاهد

ترشيحاتنا

تفاصيل محزنة.. أمريكية تغتصب ابنها البالغ من العمر 12 عاما

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

خاص| بيراميدز يقترب من ضم نجم منتخب تونس

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. ننشر قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

وجه بسرعة التنفيذ..السيسي يتفقد معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

رسميا.. الكاف يختار مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات