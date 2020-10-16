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رياضة

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره قادش، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وشهدت القائمة غياب داني كارفخال وأودريازولا بسبب الإصابة، وأيضًا النرويجي مارتن أوديجارد لأسباب فنية، إضافة إلى ماريانو دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي 

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس.

ويحتل نادي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات، فيما يحتل قادش المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الرابعة مساءً غدًا السبت.
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