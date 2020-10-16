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أخبار البلد

نقابة ميريديان هيلوبوليس تستغيث.. أوقفوا مذبحة العاملين بالفندق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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محمد غالي
اصدرت اللجنة النقابية للعاملين بفندق ميريديان هيلوبوليس بيانا اوضحت فيه بأنها تتابع بكل اسف قيام إدارة فندق ميريديان هيلوبوليس وبارادة منفردة دون سند باتخاذ قرار بالاستغناء عن خمسين عاملا ابتداء من شهر نوفمبر وسيتوالى الاستغناء عن باقى العاملين تباعا بالرغم من تعهدها اكثر من مرة بعدم الاستغناء عن اى عامل ودون مراعاة البعد الاجتماعى واعتبارها مسألة امن قومى وقدمت في سبيل ذلك كل الدعم والمساندة لأصحاب الاعمال ضمانا لحقوق العمال 

وقد صرح عبدالفتاح خطاب رئيس اللجنة النقابية ان اللجنة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية وكل الوزارات رسميا للتدخل لاتخاذ اللازم للحيلولة لمنع هذا الظلم البين.

واكد خطاب ان اللجنة النقابية ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمنع هذه المذبحة وستقف بكل ما تملك وستقدم كل الدعم اللازم بكافة اشكاله لعمالنا الذين يتعرضون لخطر التشريد وفقدان اكثر من خمسين اسرة مصرية لمصدر رزقها الوحيد ووقف هذا المخطط الذى يهدف إلى النيل من ضياع حقوق العاملين والزج بهم وأسرهم إلى مصير مجهول 


وتناشد اللجنة النقابية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى السياحة والقوى العاملة ورؤساء مجالس إدارة بنوك الاهلى المصرى وبنك مصر وبنك قناة السويس التدخل السريع لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه المذبحة ومحاسبة المسؤول عنها ليتأكد الجميع أن مؤسسات الدولة ترعى بصدق مصالح العمل والعمال.
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