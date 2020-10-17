AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الريال السعودى بـ4.08 جنيه.. أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات السبت

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.74 جنيه للشراء و 51.46 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.43 جنيه للشراء و 41.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات العربية اليوم

الريال السعودى بـ4.14 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم السبت 15 -8- 2020

أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية اليوم 25-8-2020

أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

أمام أعين صغيرها.. لحظات مؤلمة لاختناق أنثى أسد البحر بخيط صنارة والسبب النفايات| صور

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

عزاء محمود ياسين.. أول ظهور لـ فاروق فلوكس بعد العملية الجراحية.. أحمد العوضي وطليق ياسمين عبد العزيز يلتقيان

ظهور نادر.. يوسف شعبان في عزاء محمود ياسين بعد شائعات وعكته الصحية

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب

AdvertisementS

شاهد.. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو قبل ساعات من انطلاق الدراسة

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

نجم الأهلي يشكر المقاولون العرب بعد التأهل الإفريقي

مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي من ثنائي الفريق ويؤكد: خسارة الأحمر 0-1 تعني خروجه من البطولة

منتخب تونس: فرجاني ساسي أجبر على مغادرة فندق الإقامة في المغرب من باب العاملين.. فيديو

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

بـ10 رصاصات.. تفاصيل قتل مسلم شيشاني قطع رأس مدرسا أساء للرسول.. ورد فعل الرئيس الفرنسي| فيديو

حمادة هلال يهنئ مصطفي قمر علي افتتاح مطعمه الجديد

مذيعة بلا ساقين.. مقطع مخيف يثير حيرة مشاهدي بي بي سي| فيديو

طلع تاجر مخدرات.. الباز يكشف صحيفة سوابق عبدالله الشريف| شاهد

أخبار الرياضة| الأولمبية تحدد موعد مجيء رئيس جديد للزمالك.. وعملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد حادث أمام النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي سعر إطارات بوجاتي فيرون أغلي وأسرع سيارة في العالم.. صور

فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور

أمام أعين صغيرها.. لحظات مؤلمة لاختناق أنثى أسد البحر بخيط صنارة والسبب النفايات| صور