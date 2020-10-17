الريال السعودى بـ4.08 جنيه.. أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات السبت

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.





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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.74 جنيه للشراء و 51.46 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.43 جنيه للشراء و 41.76 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع.