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أخبار العالم

اشتباه بعمل إرهابي.. التفاصيل الكاملة لقطع رأس مدرس تاريخ قرب باريس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:28 م
التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لقطع رأس مدرس تاريخ قرب باريس
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قسم الخارجي
شهدت فرنسا، اليوم الجمعة، حادثا مروعا حيث تم قطع رأس رجل في "كونفلان سان أونورين" قرب العاصمة باريس، بينما تحقق النيابة العامة لمكافحة الإرهابي في الواقعة.

وذكرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها تولت مسؤولية التحقيق في حادث الطعن، الذي وقع قرب مدرسة. حيث تم فتح تحقيق بتهمة "جريمة تتعلق بعمل إرهابي" والانتماء لمجموعة إجرامية إرهابية.

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وفتحت الشرطة الفرنسية النار على منفذ الهجوم، الذي كان يحمل سلاحا أبيض ويرتدي حزاما، كان يشتبه في أنه ملغم بالمتفجرات.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الضحية هو مدرس تاريخ، كان قد أظهر لطلابه مؤخرا رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد، خلال حصة دراسية عن حرية التعبير.

ووقع الحادث في تمام الخامسة مساء الجمعة، عندما اكتشف رجال الأمن وجود رجل يحمل سكينا، وعندما طلبوا منه أن ينزل سلاحه، رفض الأمر، ما دفع الشرطة لإطلاق النار عليه.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة عثرت على جثة رجل مقطوعة الرأس، في سان أونورين شمال غرب باريس.

وعلى الفور، وصلت وحدات مكافحة الإرهاب لموقع الحادث، حيث تم تطويق المكان والعمل على إزالة الألغام التي يشتبه في وجودها بحزام ناسف مع منفذ الهجوم.

من جانبه، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوجه إلى موقع الحادث، بينما اضطر وزير الداخلية جيرالد دارمانين المتواجد في المغرب إلى قطع زيارته والعودة إلى باريس بشكل عاجل.
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