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أخبار البلد

الوزراء: إحلال 40٪؜ من وحدات الغسيل الكلوي بتكلفة ١.٩ مليار جنيه

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان " رقم صحيح" حول إحلال ٤٠٪؜ من وحدات الغسيل الكلوى. 

أكد المركز أنه تم إحلال وتجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوي التابعة لوزارة الصحة والسكان في المحافظات بدخول 2600 جهاز غسيل كلوي و1000 كرسي، وبلغت التكلفة الإجمالية للإحلال والتجديد لأجهزة الغسيل الكلوي 1.9 مليار جنيه، كجزء من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأشار إلى أنه المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة، وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة؛ للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.
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