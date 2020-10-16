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نوفمبر القادم .. روسيا توزع لقاح كورونا .. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:31 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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إسراء صبري
قال أحمد سعد أمين، استشاري أمراض البطانة في موسكو، إن اللقاح الروسي "سبوتنك v" حصل على رخصة التصنيع وبالفعل بدأت شركات الأدوية في إنتاج اللقاح، معقبا: الرخصة التي حصل عليها اللقاح كان يتواجد بها الجزء الخاص بالمرحلة الثالثة وتجربة اللقاح على المواطنين مع البدء في تصنيعه.

وأكد "سعد" خلال مداخلته الهتفية ببرنامج "مصبر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن اللقاح تم تجربته على 40 ألف متطوع، متابعا: المرحلة الثالثة الخاصة بتجربة اللقاح ستنتهي مع نهاية شهر أكتوبر الحالي.

وأضاف أن مع بداية شهر نوفمبر القادم سيتم تعميم اللقاح وتوزيعة على المواطنين الروسيين، مشيرا إلى أن روسيا ستمد شعبها أولا باللقاح ومن ثم تقوم بتصديرة خارجيا.

وأوضح أن خلال الفترة الماضية قامت روسيا بعقد اتفاقات مع العديد من الدول ومن بينهم مصر من أجل حصولهم على حق تصنيع اللقاح في أرضهم، معقبا: شركة فاركو المصرية حثلت على حق تصنيع اللقاح من روسيا.


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