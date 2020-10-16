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فن

وصول علي الحجار ووفاء عامر إلى عزاء الفنان محمود ياسين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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سعيد فراج - محمد هاني - عدسة: عز حسين - محمد زاهر
بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل محمود ياسين بمنطقة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، و تواجد العديد من الشخصيات العامة في العزاء ، و من الوسط الفني و وصل منذ قليل الي مراسم العزاء الفنان شريف منير و محمد الشرنوبي و محمد رمضان و حسن الرداد و المطرب علي الحجار و إلهام شاهين و وفاء عامر. 

وتقدم عزاء الرجال السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، ويستمر النجوم في التوافد. 

وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة

ولا يزال الفنان الكبير محمود ياسين يتصدر تريندات منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله يوم الاربعاء الماضي.

بينما شارك في تشييع جثمان محمود ياسين عدد من نجوم الفن منهم حسين فهمي وعزت العلايلي  وغيرهما.

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في جميع المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا جميع عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب "محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبد القدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى، وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.

فيلم "الظلال فى الجانب الآخر، كان من بين أعماله المميزة، وشاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و"روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.

وكان "حائط البطولات" آخر أفلام محمود ياسين التي أرَّخت لحرب السادس من أكتوبر، حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل.
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