AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من وزير التعليم الفرنسي على قطع رأس مدرس قرب باريس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:08 م
وزير التعليم الفرني
وزير التعليم الفرني جان ميشيل بلانكر
Advertisements
قسم الخارجي
اعتبر وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر الهجوم على أحد المدرسين وقتله بطريقة وحشية قرب العاصمة باريس، اعتداء على الجمهورية الفرنسية.

وقال الوزير الفرنسي في تغريدة على تويتر "هذا المساء.. الجمهورية الفرنسية هي التي تعرضت للاعتداء بعد الاغتيال الحقير لأحد موظفيها.. وهو أستاذ".

اقرأ أيضا:

وأعرب بلانكر عن تضامنه مع عائلة الضحية، مؤكدا أن "وحدتنا وحزمنا هو الرد الوحيد على الإرهاب.. سنواجه الأمر".

وشهدت فرنسا، اليوم الجمعة، حادثا مروعا حيث تم قطع رأس رجل في "كونفلان سان أونورين" قرب العاصمة باريس، بينما تحقق النيابة العامة لمكافحة الإرهابي في الواقعة.

وذكرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها تولت مسؤولية التحقيق في حادث الطعن، الذي وقع قرب مدرسة. حيث تم فتح تحقيق بتهمة "جريمة تتعلق بعمل إرهابي" والانتماء لمجموعة إجرامية إرهابية.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الضحية هو مدرس تاريخ، كان قد أظهر لطلابه مؤخرا رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد، خلال حصة دراسية عن حرية التعبير.

ووقع الحادث في تمام الخامسة مساء الجمعة، عندما اكتشف رجال الأمن وجود رجل يحمل سكينا، وعندما طلبوا منه أن ينزل سلاحه، رفض الأمر، ما دفع الشرطة لإطلاق النار عليه.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشتبه به باكستانى.. فرنسا: هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو عمل إرهابي

انفجار قوي يهز العاصمة الفرنسية باريس

قطع رأس شخص خلال حادث طعن بضواحي باريس

اشتباه بعمل إرهابي.. التفاصيل الكاملة لقطع رأس مدرس تاريخ قرب باريس

ترشيحاتنا

قالولي عاوزينك كده.. سميرة عبد العزيز: سعيدة جدا باختياري عضوا في مجلس الشيوخ.. فيديو

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

الزمالك تخلى عنه ولم يصب بـ كورونا.. معدة منتخب تونس تفضح المؤامرة على ساسي

برفقة الحصان .. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير

10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة

بالصورة| الوداد يجبر الأهلي على ارتداء الزي الأسود في موقعة الدار البيضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور

في عيد ميلادها الـ 17.. صور تكشف جمال وأنوثة ابنة رانيا يوسف

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة