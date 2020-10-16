أول تعليق من وزير التعليم الفرنسي على قطع رأس مدرس قرب باريس

اعتبر وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر الهجوم على أحد المدرسين وقتله بطريقة وحشية قرب العاصمة باريس ، اعتداء على الجمهورية الفرنسية.





وقال الوزير الفرنسي في تغريدة على تويتر "هذا المساء.. الجمهورية الفرنسية هي التي تعرضت للاعتداء بعد الاغتيال الحقير لأحد موظفيها.. وهو أستاذ".





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وأعرب بلانكر عن تضامنه مع عائلة الضحية، مؤكدا أن "وحدتنا وحزمنا هو الرد الوحيد على الإرهاب.. سنواجه الأمر".





وشهدت فرنسا، اليوم الجمعة، حادثا مروعا حيث تم قطع رأس رجل في "كونفلان سان أونورين" قرب العاصمة باريس، بينما تحقق النيابة العامة لمكافحة الإرهابي في الواقعة.





وذكرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها تولت مسؤولية التحقيق في حادث الطعن، الذي وقع قرب مدرسة. حيث تم فتح تحقيق بتهمة "جريمة تتعلق بعمل إرهابي" والانتماء لمجموعة إجرامية إرهابية.





وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الضحية هو مدرس تاريخ، كان قد أظهر لطلابه مؤخرا رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد، خلال حصة دراسية عن حرية التعبير.



