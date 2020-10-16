سيكازوي حكم مباراة الأهلي والوداد.. قرارات مثيرة وماضٍ أسود

انتشرت اخبار خلال الفترة الاخيرة عن تعيين الزامبي جياني سيكازوي حكما لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري الابطال بين الوداد و الأهلي ولكن لم يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرار رسميا حتي الآن باسم حكم المباراة.





وأثار خبر اسناد المباراة الي سيكازوي التخوف منه نظرا لما يملكه من ماضٍ أسود في قيادة المباريات المهمة في البطولات الافريقية.





وكان نفس الحكم قد جرى توقيفه قبل نسختين من طرف الكاف لمدة 6 أشهر بسبب تورطه في ارتكاب هفوات مؤثرة لدى إدارته نصف نهائي الترجي وبريميرو دي أوجوسنو الأنجولي.





ورغم أنه لم يكن حاضرا في الملعب، إلا أن سيكازوي كان متواجدا في غرفة الفار بالنسخة المنصرمة، في المباراة التي أقيمت على ستاد رادس خلال إياب نهائي ذات المسابقة التي جمعت الترجي بالوداد، رغم عطل جهاز الفار وعدم وصول قطعه لرادس كما أكدت اللجنة المنظمة ذلك، وهي المباراة التي أخذت الكثير من الأخذ والرد، ووصلت إلى أعلى محكمة رياضية في العالم قبل اتخاذ قرار بتثبيت فوز الترجي وتتويجه باللقب الافريقي.











