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بين الناس

مواطن يشكو هيئة معاشات قنا لعدم حصوله على المعاش منذ 5 أشهر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث السيد فؤاد على محمود حسانين، مدير عام الضرائب العقارية بقوص سابقا، في رسالة بعث بها إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حصوله على المعاش منذ 5 أشهر.

ويقول فى شكواه "خرجت على المعاش فى 2020/6/1 وحتى الآن معاشى لم يصل منه سوى معاش شهر أكتوبر رغم ذهابى إلى معاشات قنا مرات ومرات، وحتى البطاقة الصحية لم تصلنى حتى الآن ولا يوجد رقيب ولا محاسب لهؤلاء الموظفين بهيئة معاشات قنا حتى مضى خمسة أشهر وصاحب المعاش لا يحصل على معاشه".

وأضاف "ملفى أرسل لمعاشات قنا قبل خروجى على المعاش بشهرين يعنى الملف عندهم منذ سبعة أشهر فكيف تمضى سبعة أشهر ولم أحصل على معاشى، هل يليق أن يقضي الموظف أربعين عاما من العمل الحكومى، وفى خدمة الدولة، وتكون معاملته عند بلوغه سن المعاش بهذه الطريقة".

للتواصل مع الشاكى 
01142974890

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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