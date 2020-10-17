المنافسة تجبر تيسلا علي تخفيض سعر tesla model s .. صور

قامت شركة تيسلا عملاق صناعة السيارات الامريكية المملكوة لأيلون ماسك بخفض سعر تيسلا موديل S مرتين خلال أيام معدودة لسصل سعرها الحالي إلى 69,420 دولار اي حوالي مليون و 90 الف حنيه مصري .









جائت هذة التخفيضات بهدف منافسة شركة لوسيد إير و التي تباع بسعر مبدئيـ 69,900 دولار اي حوالي مليون و 97 الف حنيه مصري بعد حساب الدعم الأمريكي للموديلات الكهربائية .





تأتي النسخة القياسية لموديل tesla model s بمحركين كهربائيين بمدى 647 كيلومتر ومعدل تسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط بينما تأتي لوسيد إير بمحرك كهربائي واحد لتحقيق مدى أفضل بـ 653 كيلومتر وهنا تشتعل المنافسة بين تيسلا ولوسيد اير .



