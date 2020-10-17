المنافسة تجبر تيسلا علي تخفيض سعر tesla model s .. صور

قامت شركة تيسلا عملاق صناعة السيارات الامريكية المملكوة لأيلون ماسك بخفض سعر تيسلا موديل S مرتين خلال أيام معدودة لسصل سعرها الحالي إلى 69,420 دولار اي حوالي مليون و 90 الف حنيه مصري .
جائت هذة التخفيضات بهدف منافسة شركة لوسيد إير و التي تباع بسعر مبدئيـ 69,900 دولار اي حوالي مليون و 97 الف حنيه مصري بعد حساب الدعم الأمريكي للموديلات الكهربائية .
تأتي النسخة القياسية لموديل tesla model s بمحركين كهربائيين بمدى 647 كيلومتر ومعدل تسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط بينما تأتي لوسيد إير بمحرك كهربائي واحد لتحقيق مدى أفضل بـ 653 كيلومتر وهنا تشتعل المنافسة بين تيسلا ولوسيد اير .
جدير بالذكر ان تيسلا طرحت التصميم التخيلى لـ تيسلا رودستر باقواس عجلات ضخمة تضم مجموعة من العجلات الجاهزة للسباقات بإطارات ملساء ، بالاضافة الى اسمها تيسلا LM، والذي يُشير إلى أنها أعرض بكثير من النسخة القياسي، بالإضافة الى مجموعة من الترقيات لتعزيز ديناميكيتها الهوائية أيضًا، وحصولها على شبك أمامي كبير يقوم بإخراج الهواء من خلال فتحات تهوية في غطاء المحرك، في حين أن التصميم الخلفي يبدو جريئًا للغاية بفضل جناحها العملاق ومشتت الهواء الكبير للمساعدة في توليد قوة سفلية كبيرة.