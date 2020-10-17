محاضرات ومسابقات ثقافية متنوعة بقصور القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ندوة توعوية عن ضرورة اهتمام الأم بصحة المراهق النفسية واهتمام المراهق بصحته البدنية والنفسية، كما تناولت ضرورة احتضان الأم للمراهق للحفاظ عليه من أصدقاء السوء، بجانب تقديم محاضرة عن تعليم برنامج الاكسل لتعليم إنشاء قوائم البيانات وكيفية استخدام البرنامج فى العمليات الحسابية المتقدمة وورشة من خامات البيئة لعمل دبابة من الكرتون عن حرب أكتوبر.





قدم قصر ثقافة الوفاء والأمل مسابقة ثقافية عن كيفية الاستفادة من وقت الفراغ وذلك بالعديد من الأفكار منها ممارسة الرياضة أو هواية محببة أو قراءة قصة جميلة، بجانب ورشة قفازات من الكروشيه بقصر عين حلوان، كما استكمل القصر ورشة تطريز، بالإضافة إلى لمعرض كتب عن حرب أكتوبر.





عقد بيت ثقافة المرج ندوتان طبيتان بالتعاون مع الإدارة الطبية بالمرج الأولى بعنوان" تنظيم الأسرة والصحة الانجابية" حاضرتها د. إيمان إبراهيم مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية القاهرة الطبية، والشيخ طه محمد محفوظ الواعظ بالأزهر الشريف دارت حول أهمية وسائل تنظيم الأسرة وجوازها شرعا من أجل الحفاظ على صحة الأم والطفل، والأخرى بعنوان "فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" تناولت تقديم إرشادات توعوية عن الوقاية من الفيروس وكيفية توعية أولادنا وحمايتهم من فيروس كورونا.





عقد قصر ثقافة المطرية ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي حاضرتها رشا جورج، وسلمى خالد، قاموا بشرح كيفية الاستخدام الأمثل للمياه والسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحى وترشيد استهلاك مياه الشرب للحفاظ على البيئة والصحة العامة من أجل توفير مكان آمن وصحي ملائم للعيش فيه، كما تم شرح كيفية صيانة خلاط المياه من أجل الحفاظ على نقطة المياه.



