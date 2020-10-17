أخبار الرياضة.. مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي.. وطبيب الزمالك يكشف آخر تطورات ساسي ومصير حازم وعلاء من لقاء الرجاء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالآتي:









كشف الصربي زوران مانولو فيتش، المدير الفني السابق للوداد المغربي، عن توقعاته لمواجهة الاهلي والوداد الغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









قال محمد ابو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.









قال المغربي محمد اوناجم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جميع لاعبي فريقه، لديهم اصرار كبير على تحقيق الفوز في مباراة الرجاء فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.







