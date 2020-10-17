مؤسسة حياة للتنمية في سيناء تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الإبداع حياة

أعلنت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، بمحافظة شمال سيناء ،نتيجة الـمسابقة الأدبية "الإبداع حياة" التى نظمتها المؤسسة للشباب احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر .
وقال عادل رستم ، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، إن الفائز بجائزة مسابقة القصة القصيرة كل من : ايمان محمد عايش الشريف ، فاطمة عبد الغفار فؤاد عبد الغفار
أما جوائز مسابقة القصيدة الشعرية، ففاز بها كل من: عمر أحمد أحمد خليل ، وآية ماضي محمود إبراهيم
-اما المسابقة الفن التشكيلي ، ففاز بها كل من :
عمرو ربيع حسن المغربي ، تقى نبيل عوض الله عبد الرحمن ، وسارة ابو مسلم جاد عبد المقصود ، ونرمين هشام فايز محمد، وأميرة عصمت محمد عبد الله ، و مروان محمد فايز أنيس ،وأحمد حسن ابو القاسم علي
وفاز بجائزة المسابقة الدينية ( حفظ القرأن الكريم ): كل من : عبد الرحمن مصطفي حسني ، ومحمد اشرف موسي ، وبسملة جمال الدع ، وأحمد محمود حسن ، وأحمد رامي احمد اسماعيل ، حنين حسام سبته.
وقال انه تم حجب جوائز مسابقتى المحتوى المرئي ومسرح المنودراما بقرار لجان التحكيم لكل مسابقة .
وفي مجال الرياضية،كرة القدم انتهت بفوز فريق " ابوحلاوة " ببطولة المسابقة ، حيث سيتم تكريم الفائزين ومنحهم الجوائز المخصصة لهم فى فعالية احياء ذكرى انتصارات اكتوبر الأحد 18 / 10 / 2020 .
وقد اطلقت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بمحافظة شمال سيناء ، مسابقات " الإبداع حياة "، احتفالا بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر، وتتضمن 6 مسابقات فى مجال الأدب وكتابة الأبحاث والفن التشكيلى وصناعة المحتوى المرئى والنشاط الرياضى وحفظ القرأن الكريم بإجمالى جوائز مالية تصل لأجمالى نحو 40 الف جنيه للفائزين فى كل المسابقات.
وقال " ناصر ابوعكر " رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة ان المسابقات تستهدف احياء اهم يوم فى تاريخ مصر الحديث وهو يوم السادس من اكتوبر يوم العزة والكرامة ، من خلال احتفال بهذه المناسبة العظيمة تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ بمجموعة من المسابقات المتنوعة لأكتشاف وتشجيع المبدعين المتميزين من ابناء سيناء ورؤيتهم فى استلهام روح اكتوبر فى منتجات ابداعية مكتوبة من خلال ماتم مشاهدته او نقل من حكايات تخلد سيرة ابطال القوات المسلحة المصرية و ابطال المقاومة الشعبية .
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وقال عادل رستم ، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، إن الفائز بجائزة مسابقة القصة القصيرة كل من : ايمان محمد عايش الشريف ، فاطمة عبد الغفار فؤاد عبد الغفار
أما جوائز مسابقة القصيدة الشعرية، ففاز بها كل من: عمر أحمد أحمد خليل ، وآية ماضي محمود إبراهيم
-اما المسابقة الفن التشكيلي ، ففاز بها كل من :
عمرو ربيع حسن المغربي ، تقى نبيل عوض الله عبد الرحمن ، وسارة ابو مسلم جاد عبد المقصود ، ونرمين هشام فايز محمد، وأميرة عصمت محمد عبد الله ، و مروان محمد فايز أنيس ،وأحمد حسن ابو القاسم علي
وفاز بجائزة المسابقة الدينية ( حفظ القرأن الكريم ): كل من : عبد الرحمن مصطفي حسني ، ومحمد اشرف موسي ، وبسملة جمال الدع ، وأحمد محمود حسن ، وأحمد رامي احمد اسماعيل ، حنين حسام سبته.
وقال انه تم حجب جوائز مسابقتى المحتوى المرئي ومسرح المنودراما بقرار لجان التحكيم لكل مسابقة .
وفي مجال الرياضية،كرة القدم انتهت بفوز فريق " ابوحلاوة " ببطولة المسابقة ، حيث سيتم تكريم الفائزين ومنحهم الجوائز المخصصة لهم فى فعالية احياء ذكرى انتصارات اكتوبر الأحد 18 / 10 / 2020 .
وقد اطلقت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بمحافظة شمال سيناء ، مسابقات " الإبداع حياة "، احتفالا بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر، وتتضمن 6 مسابقات فى مجال الأدب وكتابة الأبحاث والفن التشكيلى وصناعة المحتوى المرئى والنشاط الرياضى وحفظ القرأن الكريم بإجمالى جوائز مالية تصل لأجمالى نحو 40 الف جنيه للفائزين فى كل المسابقات.
وقال " ناصر ابوعكر " رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة ان المسابقات تستهدف احياء اهم يوم فى تاريخ مصر الحديث وهو يوم السادس من اكتوبر يوم العزة والكرامة ، من خلال احتفال بهذه المناسبة العظيمة تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ بمجموعة من المسابقات المتنوعة لأكتشاف وتشجيع المبدعين المتميزين من ابناء سيناء ورؤيتهم فى استلهام روح اكتوبر فى منتجات ابداعية مكتوبة من خلال ماتم مشاهدته او نقل من حكايات تخلد سيرة ابطال القوات المسلحة المصرية و ابطال المقاومة الشعبية .
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