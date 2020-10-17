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رياضة

بايرن ميونخ في ضيافة بيليفيلد بـ الدوري الألماني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره أرمينيا بيليفيلد اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في لقاء الليلة على بيليفيلد في لقاء اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الألماني، والاقتراب من الصدارة.

وخاض بايرن ميونخ 3 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، فاز في مباراتين وخسر في لقاء كان أمام هوفنهايم بنتيجة 4 - 0، في الجولة الثانية.

في المقابل يتسلح بيليفيلد الصاعد حديثا إلى الدوري الألماني بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.

ويقدم بيليفيلد أداءً طيبا في البوندسليجا حتى الآن، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى، وخسر لقاء.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الرابع في جدول ترتيب الدروي الألماني برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد بيليفيلد في المركز العاشر بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدروي الألماني، هيرتا برلين مع شتوتجارت، فرايبورج مع فيردر بريمن، ماينز مع باير ليفركوزن، أوجسبورج مع لايبزيج، هوفنهايم مع بوروسيا دورتموند، بوروسيا مونشنجلادباخ مع فولفسبورج.

يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الألماني خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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