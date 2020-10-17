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فن

باللون الأسود.. دينا تتألق في أحدث جلسة تصوير

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة من آخر جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت دينا في جلسة تصوير جديدة ومختلفة باللون الأسود متخذة وضعية الرقص ومتصدرة أغلفة إحدى المجلات، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. 

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وشاركت دينا في مسرحية "ألابندا" عام 2001 وتزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصة في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقة في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.

وتشارك دينا في فيلم "سقراط ونبيلة"، من تأليف عبد الفتاح كمال، وبطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم  وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

وتدور أحداث الفيلم، الذي يعود الفنان أشرف عبد الباقي للسينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.



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