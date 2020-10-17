AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جديدة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة مى سليم صورا لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالاتى:

قمر - منورة - احلى فنانة - مشاء الله - ربنا يحفظك

اقرأ أيضا:
بألوان عصرية.. مي سليم تفاجئ متابعيها عبر السوشيال ميديا

يذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".
 
‫ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفى كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

View this post on Instagram

🥰

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أنيق.. إطلالة أنيقة لـ مي سليم تظهر على إنستجرام.. شاهد

بفستان أسود.. مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بـ الأبيض والأسود.. مي سليم تشارك متابعيها صورة جديدة لها

بـ كاش مايوه.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها

زينة وهركليز.. مي سليم تجذب انتباه متابعيها بملابس غجرية

بفستان زفاف.. مي سليم تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها

ترشيحاتنا

بدء موسم حصاد الذهب الأبيض في 12 مركزًا بالبحيرة

عرض الموسم الثاني من "الآنسة فرح" لرانيا يوسف.. نوفمبر المقبل

أخبار الرياضة.. مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي.. وطبيب الزمالك يكشف آخر تطورات ساسي ومصير حازم وعلاء من لقاء الرجاء

علي ماهر: كنت بلاعب مليار جنيه في لقاء بيراميدز.. ولا أمانع تدريب الزمالك

كارثة.. البيئة تكشف سبب ظهور تماسيح في الغربية

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور