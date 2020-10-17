بإطلالة جديدة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالاتى:قمر - منورة - احلى فنانة - مشاء الله - ربنا يحفظكاقرأ أيضا:يذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".‫ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفى كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.