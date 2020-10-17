أبيض X أسود.. هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها





وظهرت هنا الزاهد بإطلالة بسيطة، مرتدية توب بشكل رقيق يخطف أنظار الجمهور مما انهالت عليها تعليقات الجمهور المعجبين.





وتركت هنا الزاهد خصلات شعرها الكيرلي الذهبي كعادتها، مما كشف عن جمالها اللافت.





وارتدت مجموعة من الإكسسوارات في الرقبة لاستكمال طلتها على الجمهور.





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كما أبرزت جمال ملامحها ببعض اللمسات الهادئة، فهي من الفنانات التي تفضل الظهور بشكل جمالي بسيط دون تكلف.