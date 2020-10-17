بعد طلب التعاقد معه.. رهبة فشل موسيماني في الأهلي تطارد زواني (خاص)

أعلن ثيمبا زوانى نجم صن داونز الجنوب أفريقي موقفه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بعد تولي مواطنه بيتسو موسيماني مهمة الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ونشرت تقارير صحفية جنوب أفريقيا، أن موسيماني يحاول ضم لاعبه المفضل زواني إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، رغم بلوغ اللاعب حاجز الـ31 عاما.





وتواصل "صدى البلد" مع اللاعب لسؤاله عن حقيقة تلك التقارير حيث رد زواني أنها حقيقية.





وأكد اللاعب خلال تصريحه أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين النادي حتى اللحظة.





وعلم "صدى البلد" من مصادر جنوب أفريقيه مقربة من اللاعب أن نجم صن داونز متردد في الموافقة على تلك الخطوة في هذا التوقيت.





حيث يخشي اللاعب أن يفشل موسيماني في الأهلي، ويواجه مصير دكة البدلاء والتهميش في النادي وهو نفس مصير مواطنه بكاماني لاعب المادر الأحمر السابق.



