AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد طلب التعاقد معه.. رهبة فشل موسيماني في الأهلي تطارد زواني (خاص)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:56 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن ثيمبا زوانى نجم صن داونز الجنوب أفريقي موقفه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بعد تولي مواطنه بيتسو موسيماني مهمة الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونشرت تقارير صحفية جنوب أفريقيا، أن موسيماني يحاول ضم لاعبه المفضل زواني إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، رغم بلوغ اللاعب حاجز الـ31 عاما.

وتواصل "صدى البلد" مع اللاعب لسؤاله عن حقيقة تلك التقارير حيث رد زواني أنها حقيقية.

وأكد اللاعب خلال تصريحه أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين النادي حتى اللحظة.

وعلم "صدى البلد" من مصادر جنوب أفريقيه مقربة من اللاعب أن نجم صن داونز متردد في الموافقة على تلك الخطوة في هذا التوقيت.

حيث يخشي اللاعب أن يفشل موسيماني في الأهلي، ويواجه مصير دكة البدلاء والتهميش في النادي وهو نفس مصير مواطنه بكاماني لاعب المادر الأحمر السابق.

يأتى ذلك بعد تألق اللاعب - صاحب 31 عامًا - مع بيتسو فى آخر 7 سنوات بصفوف الفريق الجنوب أفريقي، وقدم أداء قوي فى الموسم الماضي ، وترشح لجائزة أفضل لاعب بعدما سجل 14 هدفا وصنع 12 آخرين لزملائه.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صن داونز لـ صدى البلد: بيان بعد قليل لكشف موقف بيتسو موسيماني من تدريب الأهلي

بعد تولي موسيماني تدريب الأهلي.. حمادة صدقي: اللاعبون هم الأساس في حسم أفريقيا

أخبار الرياضة.. ميدو يدعم البدري ضد مصطفى محمد.. مساعد موسيماني يرفض الأهلي.. ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من كورونا

جماهير كايزر تشيفز تهاجم موسيماني بسبب نجم الفريق

بسبب موسيماني .. صن داونز يرفض انتقال سيرينو إلى النادي الأهلي

بسبب بدر بانون.. الأهلي يواجه صعوبة في ضم سيرينو

ترشيحاتنا

فستان مكشوف.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض أنوثتها فى إطلالة جذابة.. شاهد

شاهد.. أذربيجان تعلن تدمير أقوى منظومة دفاع جوي تمتلكها أرمينيا

الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء

لماذا حرم الحكم ليفربول من فوز قاتل؟.. جدل بسبب هدف هندرسون الملغي في شباك إيفرتون.. فيديو

أيمن دجيش: أتمنى نهائي دوري أبطال إفريقيا مصريا خالصا

فتاة تسرق مجوهرات والدتها للزواج من حبيبها في القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات نيسان ألتيما 2021 nissan altima الجديدة.. صور

أفضل وسائل منع الحمل الحديثة .. آمنة على صحتك

هل عصير الليمون المغلي فعال فى علاج كورونا؟.. هاني الناظر يجيب