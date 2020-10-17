عضو بالشيوخ: إجازة 40 يوما للأعضاء بعد جلسة غدٍ لوضع اللائحة الداخلية..فيديو

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، نتطلع أيضا إلى المشاركة الفعالة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية والدول العربية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ،أن المجلس سيعقد غدا لأداء اليمين واختيار رئيس المجلس والوكيلين ومن ثم يحصل الأعضاء على اجازة لمدة 40 يوميا سيتم خلالها وضع اللائحة الداخلية للمجلس واختيار رؤساء اللجان.

وكشف المستشار محمود اسماعيل عثمان، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس.





وأوضح عثمان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.





وتابع القائم بأعمال أمين عام الشيوخ، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:





- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.









- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.





- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.





- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.





- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.





- ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.





وأكد المستشار محمود اسماعيل عثمان، أن جميع اطياف المجتمع ممثلة فى مجلس الشيوخ، وسيتم اعلان نسب الفئات المشاركة في المجلس مثل المرأة والشباب وغير ذلك.