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رياضة

بدء اختبارات الوارنر لمرشحى قائمة الحكام الدولية .. غدا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:16 م
حكام الدورى
حكام الدورى
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يسرى غازى
تبدأ غدا الأحد لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة فى إجراء اختبارات الوارنر تيست للحكام المرشحين فى القائمة الدولية عن الموسم الجاري.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٣٠ أكتوبر الجاري، من أجل ارسال القائمة الدولية لقضاة الملاعب تمهيدا لاعتمادها.

ومن المقرر أن يجرى معسكر الوارنر تيست للمرشحين فى القائمة الدولية بحضور يتخطى 40 حكما على أن يكون من بينهم الـ 7 حكام الدوليين الساحة ونظرائهم السبعة مساعدين.

ومن المنتظر إجراء اختبارات الوارنر تيست للمرشحين بالقائمة الدولية للحكام تحت إشراف امباكى مسئول لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على أن تجرى فعالياته على ملعب جهاز الرياضة العسكرى.

وسبق أن نفى صالح عبدالحميد مسئول الإعداد البدني فى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إجراء تغييرات فى نظام اختبارات حكام القائمة الدولية خلال الموسم الجاري عبر إجراء اختبار اليويو تيست داخل الملعب للحكام المرشحين للقائمة الدولية بدلا من الوارنر تيست الذى يجرى حول الملعب غير صحيح على الإطلاق موضحا أن لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد سوف تجرى اختبارات اللياقة البدنية "الوارنر تيست " داخل الملعب الخاص بقضاة الملاعب المرشحين للقائمة الدولية.

يذكر أن قائمة الحكام الدولية التي تشارك فى إدارة منافسات البطولات المحلية تضم كل من : ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمد عادل واحمد الغندور ومحمد معروف ومحمود البنا.
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