بدء اختبارات الوارنر لمرشحى قائمة الحكام الدولية .. غدا

وسبق أن نفى صالح عبدالحميد مسئول الإعداد البدني فى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إجراء تغييرات فى نظام اختبارات حكام القائمة الدولية خلال الموسم الجاري عبر إجراء اختبار اليويو تيست داخل الملعب للحكام المرشحين للقائمة الدولية بدلا من الوارنر تيست الذى يجرى حول الملعب غير صحيح على الإطلاق موضحا أن

لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد سوف تجرى اختبارات اللياقة البدنية "الوارنر تيست " داخل الملعب الخاص بقضاة الملاعب المرشحين للقائمة الدولية.