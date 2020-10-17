تفاصيل أول يوم دراسى بجامعة بنها .. انتظامها بالكليات وجولات تفقدية لقيادات الجامعة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. وتهنئة الطلاب داخل القاعات ومشاركتهم الأنشطة الرياضية ..صور

- هدوء فى اول أيام الدراسة بجامعة بنها

- جولات تفقدية لمتابعة العملية التعليمية فى الكليات

- بدء الدراسة لأول مرة فى العلاج الطبيعى وشعبة البنات بالتربية الرياضية









تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عددًا من الكليات في أول أيام العام الدراسي الجديد، شملت كليات الهندسة بشبرا والزراعة والطب البيطري وهندسة بنها والعلوم.









رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبوسالم عميد كلية العلوم، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء الكليات.





وشهد نائب رئيس الجامعة تحية العلم وتفقد قاعات المحاضرات والمدرجات، والتقى بالطلاب مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على المشاركة بفعالية في الأنشطة الطلابية والتحصيل العلمي وتنمية المهارات.





كما شهدت الجولة تفقد عددا من الأنشطة الطلابية المختلفة بالكليات، وافتتاح صالة الأنشطة الطلابية بكلية الطب البيطري.





ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير إن الجامعة تستقبل هذا العام 24 ألف طالب جديد بزيادة 2000 طالب عن العام الماضي، لتصل السعة الطلابية بالجامعة حوالي 114 ألفا، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد لأول مرة بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي، وشعبة البنات بكلية التربية الرياضية.





وأكد "سمير" خلال الجولة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات واستخدام الكواشف الحرارية على بوابات الكليات، وكذلك متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.





من ناحية اخرى تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث أول أيام العام الدراسى وتحية العلم بكليتي التمريض والتربية الرياضية.





رافق الجيزاوى خلال الجولة الدكتورة هويدا صادق عميدة كلية التمريض والدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكليتين.





واطمئن نائب رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مطالبا الطلاب بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.





كما شارك الجيزاوى فى "ندوة تعريفية " بكلية التمريض لطلاب الفرقة الاولي لتعريفهم برؤية ورسالة الكلية والأهداف الاستراتيجية والأقسام العلمية بالكلية والمقررات الدراسية التي يحتويها برنامج الكلية وايضا برامج الدعم الطلابي.





من ناحية اخرى وافق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.





وقالت سامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.





وأكدت "عبد الحميد" حرص إدارة الجامعة على الدعم الإجتماعى للعاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.