دافع عن مصانعه من أجل العمال.. أحمد موسى: أبو العينين رفض ابتزاز وتهديد الإخوان له بالقتل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع استثمارات النائب محمد أبو العينين المرشح لانتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، داخل مصر وامواله كلها داخل مصر رغم الإغراءات الكثيرة المقدمة له.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عندما حاول الإخوان إجبار ابو العينين بالتنازل عن مصانعه رفض وقال «مصانعي زي ولادي اقتلوني ولن اترك متر واحد من مصانعي»".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أبو العينين رفض ابتزاز وتهديد جماعة الإخوان الإرهابية له بالقتل، ودافع عن مصانعه واستثماراته في مصر ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين إنشاء أول مصنع في الصحراء لـ سيراميكا كليوباترا وأول من افتتح مصانع في العين السخنة".

وعقد النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لـ عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة، بحضور المئات من سيدات وفتيات الدائرة، بحضور الحاجة سمية أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والشيخ مصطفى عزت مدير المؤسسة.





وفي بداية اللقاء أعرب أبو العينين، عن سعادته بالدعم والتأييد الكبير الذي لمسه من سيدات الجيزة والدقي والعجوزة، قائلا: "اليوم عندي بمثابة عيد لاستقبال أم البطل وأم الشهيد واستقبال الأم المصرية المدرسة التي ربت وعلمت وخرجت أجيالا وأجيالا عبر العصور"، مشيرا إلى أن مصر رزقت برئيس عظّم دور المرأة المصرية، فهي من ربت وعلمت الطبيب والمهندس والقاضي والعامل والمزارع فهي تستحق كل تكريم واحترام.

وأشار أبو العينين إلى أن شعاره الانتخابي "معا.. من أجل مصر" هو تجسيد واقعي للدور الذي يقع على عاتق الجميع من التكاتف لأجل بناء الوطن، لافتا إلى أن تلك الانتخابات بمثابة استحقاق دستوري لبناء مصر الحديثة، وتحتاج مشاركة واسعة من جميع فئات الشعب لتحقيق الأحلام واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الجميع يشهد كيف تتغير مصر سريعا بل أن العالم أصبح يحسد مصر على هذا التقدم وهذا التغيير السريع الذي تحققه في مختلف المجالات والنهوض بالوطن للأفضل.





ووجه أبو العينين نصيحة لكل أهالي دائرة الجيزة بضرورة تحكيم ضمائرهم في اختيار من يمثلهم قائلا: "عمري ما قلت انتخبوا فلان أو علان، لكن بقول انتخبوا من ترضاه ضمائركم"، مؤكدا على ثقته في وعي أبناء دائرته في اختيار النائب الذي يمتلك القدرة على تنفيذ الطلبات، والقدرة على التغيير للأفضل، وتوصيل صوت من يمثلهم للجميع، ومن يمتلك القدرة على تمثيل مصر في الداخل والخارج، ومن تكون كلمته محل ثقة من الجميع.





وأكد أبو العينين، أنه منذ اليوم الأول لإعلان نيته للترشح للانتخابات، أعد مخططا تفصيليا باحتياجات كل منطقة في الدائرة، وتم عرضه على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتم الاتفاق على البدء في تنفيذه، مشيرا إلى أنه نه لمس توافقا ملحوظا في الرؤى مع محافظ الجيزة للنهوض بالمحافظة، وفقا للرؤى التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأوضح أنه وفقا لتلك الرؤى قرر محافظ الجيزة إطلاق خطة تطوير شاملة في الطرق والميادين، وتطوير كورنيش النيل لإعادة المظهر الحضاري له، إضافة إلى تنفيذ خطة تطوير واسعة في شارع جامعة الدول العربية، والشوارع والطرق الطولية والعرضية المتفرعة منه.



