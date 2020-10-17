انطلاق فعاليات مبادرة " مصر الجميلة " بأسوان بمشاركة أكثر من 100 شاب وفتاة

إنطلقت اليوم فعاليات مبادرة " مصر الجميلة " وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





شارك فى فعاليات المبادرة أكثر من 100 شاب وفتاة من أبناء أسوان من شباب الكشافة الجوية والبحرية والفتيان والمرشدات بمختلف الأعمار .





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وتم توزيع التيشيرات على جميع المشاركين في الفعاليات ، كما تم زراعة وتشجير أكثر من 100 شتلة دعمًا من إدارة الحدائق بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.





كما قام المشاركين بالمبادرة بتنظيف المنطقة المجاورة لمعبد فيله وتشجيرها مما ساهم في إضفاء الشكل الجمالى بها حيث تم ذلك بمتابعة وإشراف من فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان .





هذا فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان اليوم ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك .. دراجتك صحتك" احتفالا بذكرى بنصر أكتوبر.

وأقيمت فعاليات الماراثون برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأطلق وزير الشباب والرياضة اشارة انطلاق الماراثون عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مستوى الجمهورية، وشارك فى حضور إطلاق إشارة البدء ماراثون الدراجات فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وقيادات ومسئولى الشباب والرياضة .

ومن جانبه قال فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن الماراثون انطلق من امام كوبري أسوان المعلق حيث شارك فى السباقات فئات الرواد أكبر من 50 عاما لمسافة 5 كيلو، والشباب لمسافة 15 كيلو، والفتيات لمسافة 7 كيلو مترات.



ووأضح فتحى عبد الحافظ بأن الفائزين بالمركز الأول، حصلوا علي جائزة نقدية بقيمة 2000 جنيه لكل من الفائزين في المستويات الثلاثة الرواد والفتيات والشباب ويحصل المركز الثاني علي 1500 جنيه والثالث علي 1000 جنيه.