وزير التعليم العالي: 5.7 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التكنولوجية في الجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات تعاقدت مع كل المنصات التعليمية، معقبا:" بدأنا التحول للجامعات الذكية منذ عام ونصف".





وتابع عبد الغفار خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة " أون اي"،:" أعضاء هيئة التدريس بدأوا إعداد المقررات ديجتيال منذ 3 أشهر".





ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن تكلفة تطوير البنية التكنولوجية في الجامعات 5.7 مليار جنيه.





وأوضح:" في المرحلة الاولي ستكون المحاضرات مسجلة، مضيفا:" وقعنا إتفاقية مع وزارة الإتصالات لتوفير باقات إنترنت للطلبة".





وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، انتظم سير العملية التعليمية، وأجريت زيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة رؤساء الجامعات.





واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.





وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة) وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.