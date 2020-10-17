ما صور وطرق التقييم للطلاب بالعام الجديد في ظل كورونا؟ وزير التعليم يجيب

علق وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار علي آليات التقييم المتوقعة خلال العام الدراسي الجديد للطلاب وفقًا لنظام التعليم " الهجين " جراء جائحة كورونا قائلًا " إذا كنا عدينا سنة عصيبة في ذروة الاصابات ومع ذلك اصرينا نعمل إمتحانات النقل والسنوات النهائية وسط معارضة شديدة من الطلاب وأسرهم وعدينا المرحلة وقدرنا نعمل فيها تقييم فعلي وحقيقي سواء عبر الابحاث في سنوات النقل أو إمتحانات المراحل النهائية.





وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا " ماعندناش مشكلة في التقييم من كافة النواحي سواء في الابحاث أو الحضور والغياب إحنا في سنة إستثنائية وما زلنا مصرين وبذات العزيمة وقبلنا التحدي في ظل ظروف عندي إيمان أنا وزمايلي في الاعلى للجامعات إننا هنستغل الظرف الاستثنائي وهنعدي.





وباشر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، انتظم سير العملية التعليمية، وأجريت زيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة رؤساء الجامعات.





واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.





وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة) وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.