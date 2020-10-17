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نقيب الصحفيين: الجزيرة قناة ترويجية لأفكار الإخوان ولا تستطيع صناعة ثورة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:11 م
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
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عبد الخالق صلاح
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن عدد الرسائل التي ورد بها اسم مصر في رسائل هيلاري كيلنتون 1600 رسالة، أما اسم الرئيس المخلوع محمد مرسي فقد ذكر وهو وجماعته عشر هذا الرقم، لافتا إلى أن الإعلام الإخواني إعلام فاشل ذو طابع تنظيمي.

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن قناة الجزيرة تحولت إلى قناة ترويجية لأفكار الإخوان والهجوم على آخرين، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة ركبت موجة شعبية، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أي ثورة في مصر أو أي مكان آخر.

وأوضح أن الإعلام جزء من السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، والدور الرئيسي هو دعم الإخوان إعلاميا، وتخصيص 100 مليون دولار لتمويل الإخوان إعلاميا.

من أخطر ما كشفت عنه ايميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون خلافات وصراعات تصل إلى حد العداوات بين قادة الجماعة بعد وصولهم الى السلطة وكأنهم لصوص على بابا يختلفون على الغنيمة.

فى إيميل مرسل باسم مختصر هو sidتحدث عن توتر كبير وتذبذب فى العلاقات بين محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية وقتها وبين محمد مرسى وكذلك بين رئيس البرلمان الاخوانى الأسبق سعد الكتاتنى و مرسى.


ويكشف الرسالة أنه إلى جانب غالبية المصريين، كانت غالبية قادة التنظيم يَرَوْن فى مرسى مرشح اللحظة الأخيرة، بل ووضعوا استراتيجية لجعله مجرد رئيس شرفى صورة لا أكثر.


ووفقا للمصادر التى نقل عنها الرسالة بدأ قادة الجماعة يتعجبون من تغير مرسى بعد الفوز وتوجهه للتصرف وكأنه الحاكم الفعلى للبلاد و بشكل يتضارب مع استراتيجية الجماعة المتفق عليها، خاصة فيما يخص الهيكل الدستورى الذى من المفترض ان يكون تحت سيطرة البرلمان والحكومة، على ان يكون الرئيس مجرد منصب شرفى.
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