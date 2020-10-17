الكالشيو.. يوفينتوس يتعادل مع كروتونى والـ VAR يحرم مورتا من هدف الفوز

تعادل فريق يوفينتوس أمام مضيفه كروتونى فى المباراة التى أقيمت على ملعب "إيزيو سكيدا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى.





تقدم كروتونى بهدف احرزه سيمون نوانكو من ركلة جزاء فى الدقيقة 12، وتعادل لليوفى المهاجم الإسبانى الفارو موراتا فى الدقيقة 21 وهو أول أهدافه مع الفريق.





وألغى حكم اللقاء هدفا آخر لموراتا فى الدقيقة 76 بعد العودة إلى تقنية الفيديو .



