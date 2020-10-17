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رياضة

الكالشيو.. يوفينتوس يتعادل مع كروتونى والـ VAR يحرم مورتا من هدف الفوز

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق يوفينتوس أمام مضيفه كروتونى فى المباراة التى أقيمت على ملعب "إيزيو سكيدا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى.

تقدم كروتونى بهدف احرزه سيمون نوانكو من ركلة جزاء فى الدقيقة 12، وتعادل لليوفى المهاجم الإسبانى الفارو موراتا فى الدقيقة 21 وهو أول أهدافه مع الفريق.

وألغى حكم اللقاء هدفا آخر لموراتا فى الدقيقة 76 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس في المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 8 نقاط، فيما حصد كروتونى أول نقطة له ليحتل المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.


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