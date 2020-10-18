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تكنولوجيا

سامسونج تصدر تحديثا مهما لـ هواتف Galaxy Note 9

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
سامسونج تصدر تحديث
سامسونج تصدر تحديث مهم لهواتف Galaxy Note 9
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ندى على
أصدرت شركة سامسونج  تحديث One UI 2.5 لهواتف Galaxy Note 9 لشهر أكتوبر وذلك لمساعدة الهواتف فى إصلاح الثغرات الأمنية الخطيرة، ومساعدة المستخدمين على تجربة أداء أفضل على هواتفهم، حيث كانت أطلقت الشركة نفس التحديث مؤخرا لهواتف Galaxy Note 20 . 

وبحسب موقع XDA Developers  التقنى فإن تحديث One UI 2.5 لشهر أكتوبر يبلغ حجمه حوالى 820 ميجابايت، ويتضمن جميع تصحيحات الأمان الخاصة بهواتف أندرويد لشهر أكتوبر، كما يتضمن عدد من الميزت الأخرى. 


ويقدم تحديث One UI 2.5  لهواتف Galaxy Note 9 ميزات Single Take للكاميرا، وتطبيق Samsung Keyboard ، بالإضافة إلى خاصية DeX اللاسلكية ، كما يشمل التحديث كل المشكلات التقنية والأمنية الخاصة بالهواتف. 

وصدر تحديث One UI 2.5 بالفعل لعدد من مستخدمى هواتف Galaxy Note 9 ، ومن المفترض أن يصدر لكل المستخدمين خلال ايام قليلة، حيث صدر التحديث لهواتف Galaxy Note 10 و alaxy Note 10 Lite بالإضافة غلى أجهزة تابلت Galaxy Tab S6 . 

ومؤخرا، كشفت تسريبات أن شركة سامسونج ستصدر هاتفها القادم Galaxy S21 Ultra فى شهر فبراير القادم والذى سيكون ضمن مجموعة هواتف Galaxy S21 ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، كما سيدعم تسجيل الفيديو بمعدل  240 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية ، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.
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