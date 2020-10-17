المقرحى: مجلس الشيوخ يخطط لمصر تشريعيًا ويساعد رئيس الجمهورية

قال اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، إن الأسماء التي تضمنها القرار الجمهورى بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، تعد قامات في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المجلس سوف يتصدى للقضايا القومية و التخطيط لمصر تشريعيًا وإعداد البرامج المطلوبة التي تعاون رئيس الجمهورية في اتخاذ القرار المناسب والصحيح في الوقت الصحيح.





وأضاف "المقرحى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتمنى أن يكون مجلس الشيوخ المصرى على ذات مستوى مجلس اللوردات البريطاني ومجلس الشيوخ الأمريكي .





وقال«المقرحي» في تصريحات، صحفية سابقة إنه «فور علمي بخبر تعييني سجدت لله شكرًا على أن مسيرتي في عملي بوزارة الداخلية والعمل السياسي نالت ثقة الرئيس السيسي، وقرر تعييني في مجلس الشيوخ»، مشيرًا إلى أن «تقدير الرئيس جعل روحي المعنوية في السماء، وأكد لي أن ما قمت به في خدمة الوطن لن يذهب مع الريح، خاصة وقوفي ضد الإخوان المجرمين وجماعات الظلام، الذين يحاولون هدم البلد».



